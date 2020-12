Hessen begrüßt Initiative zur Blockade des US-Truppenabzugs

Axel Wintermeyer (CDU), Staatsminister in Hessen. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessen begrüßt die Initiative des US-Kongresses, den angekündigten Truppenabbau in Deutschland zu blockieren. Die Signale seien «sehr positiv», teilte der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), am Freitag in Wiesbaden mit. «Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn diese Pläne rückgängig gemacht werden.» Hessen habe ein großes Interesse an partnerschaftlichen Beziehungen und seit Jahrzehnten ein gutes Verhältnis zu den Truppen, erklärte Wintermeyer. Weitere Details seien momentan noch nicht bekannt.

Der US-Kongress will den vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump geplanten Abzug von etwa einem Drittel der US-Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. In dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt hieß es, der US-Verteidigungsminister müsse zunächst einen schriftlichen Bericht an den Kongress vorlegen, ob ein solcher Abzug im nationalen Interesse der USA wäre.