Hessen bietet zum Schulstart Beratung am Elterntelefon

Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Mit einem Elterntelefon unterstützt das Land Hessen auch in diesem Jahr Familien bei allen Fragen rund um den Schuljahresstart. «In den ersten Tagen nach den Sommerferien ergeben sich erfahrungsgemäß immer die meisten Fragen zur Schule und zu unseren neuen Bildungsangeboten», teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dafür gebe es das Elterntelefon, dass vom Kultusministerium gemeinsam mit den Staatlichen Schulämtern angeboten wird.

In den ersten beiden Schulwochen vom 30. August bis 10. September stehen montags bis freitags in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Schule zur Verfügung. Die zentrale Rufnummer des Elterntelefons im Ministerium lautet +49 611 3686000.

© dpa-infocom, dpa:210826-99-973046/2