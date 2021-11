Jetzt teilen:

Wiesbaden - Aufgrund steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie hat Hessen wieder die Hilfe der Bundeswehr angefragt. Das Angebot sei vom Bundesverteidigungsministerium gemacht worden, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier am Freitag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Wiesbaden. Soldaten könnten wieder in Altenheimen Hilfe leisten oder auch bei der Nachverfolgung von Infektionswegen eingesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-67701/2