Hessen bündelt Corona-Forschung in «Pandemienetzwerk»

Wiesbaden - Die drei hessischen Medizin-Universitäten bündeln ihre Corona-Forschung in einem «Pandemienetzwerk». Die Goethe-Universität Frankfurt, die Justus-Liebig-Universität Gießen und die Philipps-Universität Marburg sind bereits an zahlreichen wissenschaftlichen Projekten zum Coronavirus beteiligt, wie Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden sagte. Das Land stelle den drei Universitäten nun 4,35 Millionen Euro für die Erforschung des Sars-CoV-2-Virus und der Erkrankung Covid-19 zur Verfügung. Dorn betonte: «Es sind ihre Forschungsergebnisse, die über Leben und Tod entscheiden, von ihnen hängt die Sicherheit der noch nicht Erkrankten ab.»