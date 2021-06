Hessen-CDU stimmt über Landesliste für Bundestagswahl ab

Helge Braun (CDU) spricht im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen - Die hessische CDU bereitet sich auf die Bundestagswahl im Herbst vor. Im Mittelpunkt ihres Landesparteitags am heutigen Samstag in Gießen steht die Abstimmung über die Landesliste. Die vorgeschlagene Liste führt Kanzleramtsminister Helge Braun an. Bei dem Treffen in der Kongresshalle der mittelhessischen Stadt werden nach Angaben eines Sprechers rund 100 Delegierte erwartet - coronabedingt weniger als sonst. Auf dem Programm der Landesvertreterversammlung steht auch eine Rede des hessischen Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden Volker Bouffier.

© dpa-infocom, dpa:210611-99-956427/2