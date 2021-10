Hessen: Corona-Tests ab Montag nicht mehr kostenlos

Eine Frau hält in einem Corona-Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. (Symbolfoto: dpa)

WIESBADEN - Die sogenannten Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus sind auch in Hessen ab dem kommenden Montag, 11. Oktober, in der Regel nicht mehr kostenlos. Darauf hat am Dienstag Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden hingewiesen. An diesem Tag tritt die geänderte Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums in Kraft.

Zu den wesentlichen Neuerungen zählt die Abschaffung der kostenlosen Tests für viele Bürger. Nach Kloses Angaben beziehen sich die Regelungen auf Personen, die keine Symptome einer SARS-Cov-2-Infektion aufweisen. Bei Menschen, die mögliche Anzeichen einer Covid-Erkrankung zeigen, ist ein Test dagegen Teil der ärztlichen Versorgung.

Dann bleibt der Test kostenfrei

Kostenfrei bleiben die Tests demnach für Schwangere und Kinder unter zwölf Jahren oder Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Übergangsregelungen bis zum 31. Dezember 2021 gibt es für Personen unter 18 Jahren, für Teilnehmer an klinischen Studien zur Erprobung von Impfstoffen und Menschen, die sich nach einer Corona-Infektion testen lassen müssen, um die Quarantäne zu beenden.

Weiter wies Klose darauf hin, dass die Höhe der Kosten eines Antigen-Schnelltests für die nicht davon befreiten Personen von Teststelle zu Teststelle variieren kann. Diese legten den Preis vom 11. Oktober an selbst fest. Von den Kosten befreite Personen könnten sich laut der Testverordnung des Bundes mindestens einmal pro Woche testen lassen. Dabei erhalte jeder weiterhin eine Bescheinigung über das Testergebnis.