Hessen: Diese Corona-Regeln gelten ab Donnerstag

Was ist die Hospitalisierungsinzidenz?

Der Wert weist aus, wie viele Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Erkrankung landesweit im Krankenhaus neu aufgenommen wurden. Künftig gibt es drei Schwellenwerte für die Hospitalisierungsrate.



Steigt der Wert über 3 (Stufe 1): Greifen für Ungeimpfte flächendeckende Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben. Es gilt weitestgehend 2G.



Steigt der Wert über 6 (Stufe 2): In bestimmten Einrichtungen werden auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich Testnachweise oder andere Maßnahmen vorgeschrieben (2G+).



Steigt der Wert über 9 (Stufe 3): Weitergehenden Beschränkungen und härtere Maßnahmen möglich – etwa Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen.

Hessen steht am Sonntag bei 4,4, befindet sich also in der zweiten Stufe.