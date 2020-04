Hessen erlaubt wieder Gottesdienste und Pflegeheim-Besuche

Bald dürfen sich die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in Hessen wieder auf Besucher freuen. Dabei gelten die allgemeinen Hygienevorschriften. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Hessen hebt das absolute Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime auf. Vom kommenden Montag an dürfen nahe Angehörige oder andere enge Bezugspersonen die Bewohner einmal in der Woche für eine Stunde besuchen. Dabei gelten die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften, es besteht Maskenpflicht. Das gaben Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts bekannt.

Gottesdienste und Trauerfeiern sind vom 1. Mai an wieder erlaubt. Auch hier gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregelungen. Eine generelle Obergrenze, wie viele Personen die Gotteshäuser besuchen dürfen, ist nicht vorgesehen. In den Heimen müssen Besucher Masken mit OP-Standard tragen, die sie beim Betreten der Einrichtungen erhalten sollen.