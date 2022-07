Hessen-FDP will mit Spitzenkandidat Naas in Wahlkampf ziehen

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Hessen-FDP will mit dem Landtagsabgeordneten Stefan Naas als Spitzenkandidat in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2023 ziehen. Das teilte der Landesverband am Mittwoch in Wiesbaden mit. Dieser habe Naas einstimmig vorgeschlagen - er sei ein erfolgreicher Landes- und Komunalpolitiker sowie überzeugender Verfechter liberaler Politik.

Bei der hessischen CDU wird aller Voraussicht nach Ministerpräsident und Parteichef Boris Rhein die Kandidatenliste zur Landtagswahl anführen. Auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat bereits seine Bereitschaft erklärt, für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren. Offen ist dagegen noch, ob die SPD-Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Spitzenkandidatin zur Landtagswahl werden will.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-89008/2