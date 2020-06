Hessen: Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung neu regeln

Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne). Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Kommunen sollen bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung mehr Planungssicherheit bekommen. Sozialminister Kai Klose (Grüne) kündigte am Mittwoch im Landtag unter anderem an, dass die sogenannte «Große Pauschale» von 2022 an jährlich angehoben werden soll. Diese Kompensation gewährt das Land den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

Für die Kosten der sozialen Betreuung von Flüchtlingen will das Land ab 2021 ein Integrationsgeld an die Kommunen zahlen. Der Betrag sei höher als die bislang für diese Leistungen gezahlte «Kleine Pauschale» und werde für einen größeren Personenkreis gewährt. «So unterstützt das Land die Integrationsleistungen der Gebietskörperschaften noch umfangreicher als bisher», erklärte Klose.