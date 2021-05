Hessen hält an Maskenpflicht im Einzelhandel fest

Ein Schild mit der Aufschrift «Maskenpflicht» hängt auf einem Platz. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessen will die Maskenpflicht im Einzelhandel beibehalten. Man sehe «aus Gründen des Gesundheitsschutzes keinerlei Anlass, derzeit eine Änderung zu erwägen», teilte das zuständige Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden auf Anfrage mit.

Die niedersächsische Landesregierung diskutiert derzeit einen Vorschlag, die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 aufzuheben. Die Regelung könnte bereits Dienstag in Kraft treten. In Hessen gilt derzeit eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelhandel.

Das Ministerium in Wiesbaden teile die Einschätzung des Robert Koch-Instituts, das der Einhaltung der sogenannten AHA+L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, regelmäßig lüften) eine hohe Bedeutung beimesse. «Auch von vollständig geimpften und genesenen Personen gehe weiterhin grundsätzlich ein Infektionsrisiko aus», hieß es.

