Hessen: Haushaltsdebatte als Generalabrechnung

In dem Verfahren um die hessische Heimatumlage hat der Staatsgerichtshof die Klagen von Kommunen zurückgewiesen. Die Regelungen griffen zwar ins kommunale Selbstverwaltungsrecht ein, allerdings im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sagte die Vizepräsidentin am Staatsgerichtshof, Ute Sacksofsky, am Mittwoch in Wiesbaden. Die Gemeinde Biebergemünd sowie die Städte Büdingen, Schwalbach am Taunus, Stadtallendorf und Frankfurt hatten sich durch das hessische Gesetz über das Programm "Starke Heimat Hessen" in ihrem verfassungsrechtlich garantierten Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt gesehen. Die Heimatumlage gibt es in Hessen seit dem Jahr 2020. (dpa)