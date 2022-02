Hessen kippt die 2G-Regel im Einzelhandel

FFP-2-Masken (Symbolfoto: DIY Academy)

WIESBADEN - Ab Anfang kommender Woche sollen in Hessen neue Corona-Regeln gelten, kündigt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch im Landtag an. Zum einen werde die 2G-Zutrittsbeschränkung für den Einzelhandel komplett aufgehoben. Es soll dann aber eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Einzelhandel geben.





Außerdem sollen künftig für Veranstaltungen, beispielsweise im Sport- oder Kulturbereich, neue Teilnehmerbegrenzungen gelten: Unter freiem Himmel sollen bis zu 50 Prozent der Zuschauerkapazitäten ausgelastet werden können – maximal aber 10.000 Personen. In Innenräumen soll es eine Begrenzung auf maximal 30 Prozent der Kapazitäten, maximal 4000 Personen, geben. Immer unter 2G plus-Bedingungen.

