Hessen: Kultusministerium zufrieden mit erstem Schultag

Abstand ist Pflicht: Die Schulen wurden am Montag schrittweise wieder geöffnet.

WIESBADEN - Am ersten Tag der schrittweisen Schulöffnung in Hessen haben sich die Schüler nach Einschätzung des Kultusministeriums überwiegend diszipliniert an die Corona-Regeln gehalten. "Aus unserer Sicht ist es gut angelaufen", sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Wiesbaden. Es habe sich gezeigt, dass die Schulen wegen der Aufteilung von Klassen und Kursen in kleine Lerngruppen einen hohen Raumbedarf hätten. Außerdem wolle das Ministerium diese Woche nochmal einen genauen Blick darauf werfen, wie viele Lehrer im Präsenzunterricht eingesetzt werden können.

Keine Maskenpflicht, solange Mindestabstand eingehalten wird

Gehören Lehrkräfte zur Risikogruppe - etwa wegen ihres Alters oder einer Vorerkrankung - dann müssen sie keinen Präsenzunterricht erteilen. Dies gilt auch für Lehrer, die mit Angehörigen einer Risikogruppe zusammenleben. In den Schulen gelte keine Maskenpflicht, solange der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werde, erklärte der Sprecher. Wo es einen Bedarf gab, seien Masken an Schüler verteilt worden. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen hatte es seit 16. März keinen Unterricht mehr an den Schulen gegeben.