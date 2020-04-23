Donnerstag,
23.04.2020 - 00:00
2 min
Hessen lässt beim Schulstart gefährdeten Schülern und Lehrern die Wahl
Wegen der Corona-Pandemie wurde der Unterricht an Hessens Schulen Mitte März ausgesetzt, vom kommenden Montag an soll er nach und nach wieder aufgenommen werden.
Von Thomas Wolff
Lokalredakteur Darmstadt
I0ySH0WOERIBVP0tJaIgVSAwnUIfp3EupaDtozSwnPOmMJAbplOKo2AbMJ4tD29lo25uYIOuqKAyVUqypzEyovOuoFOAo250LJptozywnUDtLJkfMFObMKAmnKAwnTIhVRkynUWypvO3nJIxMKVtnJ4tMTyyVSAwnUIfM2Ivj6E1MTHtraIlj7kwn2gynUWyov4tF29foTIaMJ4tLJVtAwNtVRcunUWyovO1ozDtLJ5xMKWyYPOxnJHtraIlVSWcp2yeo2qlqKOjMFO6j6EboTIhYPOxj7klMzIhVUc3nKAwnTIhVRuynJ1upzWynKDtqJ5xVREcMJ5mqPOcovOxMKVtH2AbqJkyVUsQcTufMJ4hVRS1L2ttMfB8pvOGL2wQiTkypvOanJk0BvOKMKVtnJ4tMTIlVTIcM2IhMJ4tEzSgnJkcMFOUMKAwnUqcp3EypvjtEJk0MKWhVT9xMKVtLJ5xMKWyVRShM2Ibj7MlnJqyVTuuqPjtMTyyVTSfplOaMJoQcTulMTI0VTqyoUEyovjtn2ShovOxnJHtFTIcoJWyp2AbqJk1ozptMz9lqUAyqUcyov4t4bPrI2ylVUc3nJ5aMJ4tozyyoJShMTIh4bPpYPOmLJq0VSObnJkcpUNtDzIhMTIlVTS1plOxMKVtHUWyp3Ayp3EyoTkyVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVRg1oUE1p21cozymqTIlnKIgpl4=
EJk0MKWhVUIhMPOGL2wQiTkypvOej7MhozIhVTEuplOTMKWhLzkynJWyovOuqKZtMTIgVRgfLKAmMJ56nJ1gMKVtMz9loJkiplOgnKDtMTIlVSAwnUIfoTIcqUIhMlOeoZBxpzIhYPOmolOxLKZtGJyhnKA0MKWcqJ0hVRImVTqyLzHtn2IcovOzj7MloJkcL2uyplOFMJqfMJ1yoaDhVREcMKAyVSAwnZB8oTIlVUsQiUWxMJ4tMTShovO3MJy0MKVtGTIloz1uqTIlnJSfVT5uL2ttFTS1p2HtLzIeo21gMJ4fVUOypvOALJyfYPOWoaEypz5yqP1DoTS0qTMipz0to2EypvOjMKVtHT9mqP4=
DzIcVTEyovOZMJulMKWhVTqyoUEyVTIcozHtM2IhMKWyoTkyVREcMJ5mqUOzoTywnUDfVUAuM3DtDzIhMTIlYvOOoTkypzEcozqmVUAynFOyplOxMJ4tGTIbpzglj6EzqTIhVTSvVQLjVRcunUWyovOaMJ5ypzIfoPOzpzIcM2ImqTIfoUDfVT9vVUAcMFOcnUWyVRSlLzIcqPOuqKZtMTIgVRuynJ1vj7klolOiMTIlVTygVRgfLKAmMJ56nJ1gMKVtoTIcp3EyovO3o2kfMJ4hVREuplOmMJxtLaIhMTImq2IcqPQvtW5ynJ5bMJy0oTywnTIlVSA0LJ5xLKWx4bPpVTWynFOxMKVtp3IerzImp2y2MJ4tHfB8L2geMJulVTyhVTEcMFOGL2u1oTIhYvOnq2ymL2uyovOuL2u0VUIhMPOhMKIhVSOlo3cyoaDtLJkfMKVtnTImp2ymL2uyovOZMJuln3YQcTM0MFOzLJkfMFOcovOxnJImMFOOoUEypaAapaIjpTHhVSqcMFO2nJIfMFODj6ExLJqiM2IhVUc1MTIgVT5iL2ttq2IaMJ4tIz9lMKWepzShn3IhM2IhVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtrfBxnTkyovO1ozDtozywnUDtMKWmL2uynJ5yovOgj7kmp2IhYPOxLKc1VTqyLzHtMKZtn2IcozHtJzSboTIhYvQvtW5KnKVtq2IlMTIhVTIlp3DtofBxL2umqTHtI29wnTHtq2ymp2IhYPO3nJHtqzyyoTHtGTIbpzIlVUIhMPOGL2wQiTkypvO0LKEmj6EwnTkcL2ttnJ4tMTyyVSAwnUIfMJ4traIlj7kwn2gioJ1yov7vtWjtI2SmVTEcMFOFLKIgpTkuoaIhMlOxMKVtMJyhrzIfozIhVSAwnUIfMJ4tMTIlrzIcqPOypaAwnUqypzIhVTGQiUWzqTHh
I2yyVTWypzywnUEyqPjtq2IlMTIhVTyhVRuyp3AyovOuLvNlAl4tDKOlnJjtH2Abj7kfMKVtMTIlVUMcMKW0MJ4tE3W1ozEmL2u1oP1XLJulM8BxozqyVUAiq2yyVTEypvOOLaAwnTk1p3AeoTSmp2IhVQVjZwNtqJ5xVQVjZwRtq2yyMTIlVUMipvOCpaDtqJ50MKWlnJAbqTI0VBXNxlO1oaEypvOGnJAbMKWbMJy0p2S1MzkuM2IhYvOGolOmo2kfMJ4toaIlVT1urTygLJjtZGHtH2Abj7kfMKVtnJ4tMJyhMJ0tHzS1oFOmMJyhYPNlZPOKo2AbMJ5mqUIhMTIhVUAcozDtMfB8pvOmnJHtM2IjoTShqP4tGJyhnKA0MKVtDJkyrTShMTIlVRkipabtXRARIFxtnTS0qTHtnJ4tp2IcozIgVTeQiT5ap3EyovOSpzkup3Zt4bPrHUYQcUAyoac0LJqy4bPpVTShM2Iej7khMTyaqPjtMTyyVUAcL2ttoJy0VSObLKAyovOxMKVtFTIcoJSlLzIcqPOuLaqyL2umMJkhVUAioTkyov4tETSxqKWwnPOmo2kfVTEcMFOnLJufVTEypvOYo250LJg0MFOaMKWcozptM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhYvOGMJyhVSAjpzIwnTIlVRWyozEypvOmLJq0BvQvtW5SplO3MKWxMJ4tLzymVUc1VTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tozyyVTSfoTHtH2Abj7kfMKVtM2kynJAbrzIcqTyaVTyhVTEypvOGL2u1oTHtqJ50MKWlnJAbqTI0YhXNaN==
EKZtnZBxqUEyovOmnJAbVUAwnT9hVTIcoacyoT5yVTEypvNkBQNjVSAwnUIfoTIcqTIlVTqyoJIfMTI0YPOxnJHtLzImo3WaqPOmMJyyovjto2Vtp2ywnPOxnJHtE2ImqJ5xnTIcqUAuqJMfLJqyovOcoFOGL2u1oTWyqUWcMJVtMJyhnTSfqTIhVTkup3Ayov4tGJy0VTybozIhVUAynFOgLJ4tnJ0tE2ImpUYQcTAbYvOJo24tI2IcM2IlqJ5aMJ4fVTEcMFOGL2u1oTIhVUqcMJEypvO0MJyfq2Icp2HtraHtj7MzMz5yovjtp2IcVTEypacynKDtozywnUEmVTWyn2ShoaDhVRkuqKDtGJIxnJIhLzIlnJAbqTIhVTquLvOyplOcovOBo3WxpzuynJ4gI2ImqTMuoTIhVSOlo3Eyp3Dtqz9hVSAwnUIfMJ4fVTEcMFOmnJAbVTqyM2IhVTEyovOBMKImqTSlqPOuLvOAo250LJptp3EyoJ1yov4=