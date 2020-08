Hessen macht im Bundesländer-Ranking drei Plätze gut

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessen hat einer aktuellen Studie zufolge beim Thema Bildung im Vergleich zu anderen Bundesländern aufgeholt. Beim Bildungsmonitor 2020 der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft macht das Land im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze gut und landet auf Rang sieben. Dabei kann Hessen unter anderem bei der Integration punkten. Defizite sehen die Autoren etwa beim Fremdsprachenunterricht und bei den Naturwissenschaften. Der aktuelle Bildungsmonitor wurde am Freitag in Berlin vorgestellt.

Im Länderranking ist Sachsen der Spitzenreiter vor Bayern und Thüringen. Auf den letzten Plätzen stehen Sachsen-Anhalt, Bremen und Brandenburg. Die Bundesländer werden in der Studie anhand von 93 Indikatoren miteinander verglichen - zum Beispiel, wieviel Geld pro Schüler ausgegeben wird oder wie das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern verlasse in Hessen der niedrigste Anteil ausländischer Jugendlicher die Schule ohne Abschluss, lobten die Experten. Die Schulabbrecherquote insgesamt sei die niedrigste in Deutschland. Zudem sei an den Kitas der Anteil des Personals mit akademischem Abschluss relativ hoch.

Kritisch wird in der Studie gesehen, dass relativ wenige Schüler an hessischen Grundschulen und an beruflichen Schulen in einer Fremdsprache unterrichtet werden. Die Bildungsausgaben je Schüler an Grundschulen und weiterführenden Schulen seien vergleichsweise gering. Verbesserungspotential gebe es auch bei den naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Schüler. Bei der Digitalisierung an Schulen weise Hessen durchschnittliche Voraussetzungen auf.