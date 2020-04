Hessen: Polizei stellt Waffen und NS-Devotionalien sicher

Ein Polizeifahrzeug im Einsatz. (Symbolfoto: dpa)

WIESBADEN - Am Dienstagmorgen sind in Hessen sechs Wohnungen durchsucht worden. Zuvor war von der hessischen Polizei bereits am 2. April eine Wohnung durchsucht worden. Wie das Hessische Innenministerium am Mittag mitteilte, wurden bei den länger geplanten Maßnahmen Personen kontrolliert, die im Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts oder aufgrund von Verstößen gegen das Waffenrecht aufgefallen waren.

Bei den Durchsuchungen seien neben rechtsextremistischen Devotionalien auch Schuss- und Kriegswaffen sichergestellt worden, wie Hessens Innenminister Peter Beuth berichtete. „Auch in Pandemie-Zeiten halten wir den Druck auf Rechtsextremisten hoch. Wir werden unseren Kampf gegen den Extremismus mit aller Entschlossenheit fortsetzen“, so Beuth. Insgesamt waren rund 90 Polizisten im Einsatz, darunter auch Spezialeinheiten. Bei den Kontrollen konnte laut Ministerium Beweismaterial wie Waffen, Munition, pyrotechnische Gegenstände, Betäubungs- und Arzneimittel, diverse Datenträger, rechtsextreme Devotionalien und andere beweiserhebliche Gegenstände sichergestellt werden.

Die Durchsuchungen wurden durch die im Juli 2019 gegründete Besondere Aufbauorganisation (BAO) Hessen R durchgeführt, zu der insgesamt 140 Ermittler zählen. Wie das Innenministerium weiter mitteilt, sind hessenweit seit der Bildung der BAO über 60 Durchsuchungen durchgeführt worden. Dabei wurden rund 1.500 Gegenstände sichergestellt, darunter eine Vielzahl an Waffen, Sprengstoff und sogenannten „NS-Devotionalien“. Insgesamt sind rund 1.200 Kontrollmaßnahmen durch die Ermittler der BAO erfolgt.