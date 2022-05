Hessen präsentiert ersten eigenen Digitalindex

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Mit einem eigenen Digitalindex will Hessen mehr darüber erfahren, ob die Digitalstrategie des Landes wirkt und wo Nachbesserungsbedarf besteht. Für den ersten Index seien Angaben aus dem Herbst 2021 von mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürgern, rund 1400 Unternehmen sowie gut 230 Kommunen ausgewertet worden, sagte der Studienverantwortliche Mike Weber vom Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme am Montag. Diese Werte bildeten den Referenzindex. Eine nächste Untersuchung ist in zwei Jahren geplant, wie Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) in Wiesbaden ankündigte.

Die Landesregierung erhofft sich unter anderem Antworten auf die Frage, ob Förderprogramme für Hessens Kommunen und Unternehmen an den richtigen Stellen ansetzen. Der erste Index zeige einen kräftigen Digitalisierungsschub in Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung, auch infolge der Corona-Pandemie, erläuterte Fraunhofer-Experte Weber. Ob Homeoffice, Videotelefonie oder Online-Einkauf: Die Nutzungsintensität digitaler Dienste im Alltag habe zuletzt stark zugenommen.

Weber bescheinigte dem Land eine insgesamt gute digitale Entwicklung. Mitte 2021 hätten etwa 90 Prozent der Haushalte in Hessen über Breitbandanschlüsse mit 100 Megabit pro Sekunde, rund drei Viertel der Haushalte über 200 Megabit pro Sekunde verfügt. Binnen drei Jahren habe sich das Angebot für kommunale Onlinedienstleistungen verdreifacht (2021: 24,8 Prozent). Handlungsbedarf gebe es unter anderem beim Ausbau des Glasfasernetzes, sagte Sinemus und kündigte die Unterzeichnung eines Glasfaserpaktes für Hessen an.

Die SPD-Opposition im Landtag bezeichnete den Digitalindex als Werbemaßnahme und „alten Wein in neuen Schläuchen“. Es gebe bereits einen Deutschland-Index. Die Sonderauswertung für Hessen sei „keine Kunst und schon gar keine Digitalpolitik“, kritisierte der digitalpolitische Sprecher Bijan Kaffenberger.

