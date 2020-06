Hessen regelt Verfahren für Nitrat-Bestimmung neu

Priska Hinz (Grüne), Umweltministerin in Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Mit Blick auf die neue Düngeverordnung und den Grundwasserschutz will Hessen neu festgelegen, welche Äcker und Felder als besonders mit Nitrat belastet gelten. «In großen Teilen Deutschlands sind die Nitratwerte im Grundwasser zu hoch», erläuterte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden. «Betroffen sind vor allem Gebiete mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und vielen Nutztieren. Hessen ist da keine Ausnahme.» Zum Schutz des Grundwassers werde deshalb in diesen Gebieten die Stickstoffdüngung noch stärker am Bedarf ausrichtet und reduziert.

«Die Landwirtschaft braucht dafür Planungssicherheit», erläuterte Hinz. Bis Ende des Jahres sollen die mit Nitrat besonders belasteten Gebiete in Hessen nach neuen bundeseinheitlichen Kriterien bestimmt werden. «Diese sollen besser an dem Verursacherprinzip ausgerichtet sein», teilte das Umweltministerium mit. Ab Januar 2021 gelten dann die neuen strengeren Regeln der Düngeverordnung. Bislang werden für die Ausweisung der besonders belasteten Nitrat-Gebiete nur Daten aus einem Grundwasser-Messnetz verwendet. Künftig sollen zusätzliche Parameter hinzukommen, beispielsweise die Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsmengen oder die Mengen des ausgebrachten Düngers.