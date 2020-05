Hessen: Steuerschätzung wegen Corona besonders wichtig

Michael Boddenberg (CDU) geht durch den Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Angesichts der Corona-Krise bewertet Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) die aktuelle Steuerschätzung als «besonders wichtig». Sie gebe weitere Hinweise darauf, mit welchen Ausfällen Hessen rechnen müsse, erklärte er am Donnerstag in Wiesbaden. «Dass sie drastisch sein werden, steht angesichts der Lage außer Frage.» Die Zahlen der Mai-Steuerschätzung für Hessen erwartet Boddenberg im Laufe der kommenden Woche. «Wir werden uns das Ergebnis mit der gebotenen Sorgfalt anschauen, um daraus erste Schlüsse für unser Land ableiten zu können.» Auch mit Blick auf die Entwicklung für die Kommunen werde diese Auswertung wichtig sein.

Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in die Staatskassen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen, wie das Finanzministerium in Berlin bekanntgab. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent. Bund, Länder und Kommunen müssen daher mit 98,6 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im November vorhergesagt - und bereits in den Haushalten verplant.