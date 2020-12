Hessen stockt Förderung für energetische Sanierungen auf

Der hessische Wirtschaftsminister, Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Mit einem neuen Sonderprogramm will die hessische Landesregierung energetische Sanierungen von Wohngebäuden vorantreiben. «Mehr als 80 Prozent des Energieverbrauchs in hessischen Privathaushalten gehen derzeit aufs Heizen zurück», sagte Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir (Grüne) bei der Vorstellung des Programms am Donnerstag in Wiesbaden. «Das wollen wir ändern.» Bereits jetzt stelle das Land jährlich rund 24 Millionen Euro Fördermittel für energetische Sanierungen bereit. Mit dem «Sonderprogramm für Eigenheime» sollen in den nächsten zwei Jahren insgesamt weitere 25 Millionen Euro hinzukommen.

Laut Ministerium könnten damit künftig bis zu 50 Prozent der Kosten für Wärmedämmung, neue Fenster, Heizungen oder Lüftungsanlagen übernommen werden. Ziel ist es, die Sanierungsquote von Wohngebäuden in Hessen bis 2025 von einem auf zwei Prozent im Jahr zu verdoppeln.