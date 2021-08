Hessen trägt Vorschlag für Ende kostenloser Corona-Tests mit

Ein Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)

Wiesbaden - Für seine Forderung nach einem absehbaren Ende kostenloser Corona-Tests für alle und Ausweitung der Testpflicht bekommt CDU-Chef Armin Laschet Rückendeckung aus Hessen. Das Land unterstütze die Vorschläge aus NRW, teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. Vor der Bund-Länder-Beratung am Dienstag hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Laschet einen Fünf-Punkte-Plan zur weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgelegt.

Demnach solle der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängern. Wie Bouffier mitteilte, fordere Laschet zudem einen klaren Impf-Appell, der von der Ministerpräsidentenkonferenz ausgehen müsse, eine Ausweitung der Testpflichten und ein Ende der kostenlosen Tests für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen.

«Wir müssen eine erneute flächendeckende Ausbreitung des Virus verhindern, ebenso wie einen erneuten Lockdown», betonte Bouffier. «Dafür braucht es jetzt entschlossenes und länderübergreifendes Handeln.» Man müsse auch «darüber diskutieren, ob die Inzidenz weiterhin unsere vornehmlich einzige Kennzahl zur Betrachtung des Infektionsgeschehens sein kann».

© dpa-infocom, dpa:210809-99-781434/2