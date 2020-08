Hessen verlängert Corona-Maßnahmen bis Ende Oktober

Eine Frau sitzt mit einer Schutzmaske in einer Straßenbahn. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessen verlängert alle derzeit geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis Ende Oktober. Dazu zählen etwa eine Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr oder Beschränkungen für Veranstaltungen mit größeren Teilnehmerzahlen. «Die Pandemie ist noch nicht vorbei», warnte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Veranstaltungen mit bis zu 250 Menschen könnten weiterhin ohne besondere Genehmigung durch die Behörden, aber mit Hygienekonzept stattfinden.