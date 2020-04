Hessen verlängert strenge Corona-Kontaktregeln

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). (Foto: dpa)

WIESBADEN - Hessen verlängert die strengen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 3. Mai verlängert. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch.

Zahlreiche Läden, die wegen des Coronavirus schließen müssten, dürfen nun aber unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Das betrifft Läden mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter, unabhängig davon auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Auch der Unterricht an Hessens Schulen soll schrittweise wieder beginnen.

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hatte Hessen am 22. März ein weitgehendes Kontaktverbot erlassen, das zunächst bis zum 19. April befristet war. Menschen dürfen seitdem grundsätzlich nur noch alleine oder zu zweit aus dem Haus gehen. Ausnahmen gelten für Familien und häusliche Gemeinschaften. In den ersten Tagen hatte es die Polizei überwiegend bei mahnenden Worten belassen und an die Vernunft der Menschen plädiert.

Seit 3. April gilt ein hessenweit einheitlicher Bußgeldkatalog bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. Wer mit mehr Menschen als erlaubt draußen unterwegs ist - dem drohen 200 Euro Strafe. Binnen einer Woche nach Einführung des Bußgeldkatalogs registrierte die Polizei hessenweit rund 920 Personengruppen, die sich nicht an das Kontaktverbot hielten.

Die Schulen in Hessen werden erwartungsgemäß nicht unmittelbar nach den Osterferien am 20. April, sondern schrittweise erst eine Woche später vom 27. April an wieder öffnen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwochabend, dass zunächst die Abschlussklassen die Schule wieder besuchen sollten. Die Grundschulen stünden „am Ende der Kette“, sagte der Regierungschef. Ob möglicherweise eine Woche später die vierten Klassen der Grundschulen folgen könnten, müsse noch mit dem Kultusminister und den Schulträgern erörtert werden. Die Kitas bleiben laut Bouffier bis auf Weiteres geschlossen. Es sei aber geplant, die Notbetreuung ausgebaut werden.

Der reguläre Schulbetrieb im Land war seit 16. März bis zum Beginn der Osterferien am 3. April ausgesetzt. Lehrer hatten den Schülern Aufgaben geschickt, die von zuhause aus bearbeitet werden mussten. Die Abiturprüfungen hatten dennoch in den Schulen stattgefunden - unter strengen Hygienevorschriften. Auch Kindergärten und Krippen sollten nach der bisherigen Regelung bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben.

Es gibt allerdings eine Notbetreuung für Kita-Kinder sowie Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, wenn deren Eltern arbeiten gehen und bestimmten Berufsgruppen angehören. Dazu zählen etwa Polizisten, Altenpfleger oder Richter.

Zudem wurde die Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern aus dem Gesundheitswesen zuletzt nochmal ausgeweitet. Für diese Kinder gibt es zusätzlich an Wochenenden und Feiertagen ein Angebot. Dies gilt für Alleinerziehende und Familien, in denen mindestens ein Elternteil im Gesundheitswesen oder Rettungsdienst arbeitet und das zweite in einem bestimmten Schlüsselberuf.

Nach einem zuletzt moderaten Anstieg hat sich die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in Hessen wieder deutlicher erhöht: Bis Mittwoch wurde der Covid-19-Erreger nach Angaben des Sozialministeriums bei 6334 Menschen nachgewiesen, 155 mehr als am Vortag. Auch die Zahl der Todesfälle stieg deutlich um 27 auf 174.