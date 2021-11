Hessen verschärft die Corona-Regeln

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Die Regeln zum Schutz vor der Corona-Pandemie werden in Hessen Mitte der kommenden Woche verschärft. Dies teilten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Wiesbaden mit. Es werde neue Regelungen umgesetzt nach den von Bundestag und Bundesrat festgelegten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie Änderungen nach den Beschlüssen der Ministerpräsidenten-Konferenz. Die Regelungen würden dann zunächst bis zum 23. Dezember gelten. "Wir haben eine sehr, sehr ernste Situation", sagte Bouffier.

Im Nachgang zu den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von Donnerstag hat sich die Hessische Landesregierung am Freitag über die konkrete Umsetzung der geplanten Maßnahmen in Hessen beraten. Das Ergebnis dieser Beratungen haben der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Sozialminister Kai Klose in einer Pressekonferenz am Freitagabend vorgestellt.

Aufgrund steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie hat Hessen wieder die Hilfe der Bundeswehr angefragt. Das Angebot sei vom Bundesverteidigungsministerium gemacht worden, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier am Freitag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Wiesbaden. Soldaten könnten wieder in Altenheimen Hilfe leisten oder auch bei der Nachverfolgung von Infektionswegen eingesetzt werden.

