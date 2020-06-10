Mittwoch,
10.06.2020 - 00:00
2 min
Hessen verzichten auf Kosten der Gesundheit
Während der Corona-Pandemie vermeidet jeder fünfte Hesse den Gang zum Arzt – aus Sorge vor einer Ansteckung.
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