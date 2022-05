Hessen will Ukrainern "schnell und unbürokratisch" helfen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - In Hessen hat die schwarz-grüne Landesregierung und ihre Fraktionen an diesem Dienstag um einen Aktionsplan für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vorgestellt. Er trägt den Titel "Solidarität mit der Ukraine – Frieden in Europa – Hessen hilft", teilte die Staatskanzlei mit.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der stellvertretende Regierungschef Tarek Al-Wazir (Grüne) stellten den Plan gemeinsam in Wiesbaden mit den Vorsitzenden der Landtagsfraktionen vor. Es handele sich um den bundesweit ersten Aktionsplan dieser Art, heißt es.

Bouffier sprach eingangs davon, dass der Fokus auf den Bereichen Wohnraum, Kinderbetreuung und Schule, Integration in den Arbeitsmarkt, Überwindung sprachlicher Barrieren, Hochschulbildung und medizinischer sowie psychologischer Betreuung liegen wird.

Die Hilfe soll "rasch, wirksam und möglichst unbürokratisch" geleistet werden. Finanziell werde Hessen vom Bund mit 150 Millionen Euro unterstützt, erklärte Bouffier. Das Land plant mit einem Bedarf von weiteren 200 bis 250 Millionen Euro, die abseits der Bundeshilfe benötigt werden.

Mit einem Abriss der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine rechnet Bouffier in absehbarer Zeit nicht.

