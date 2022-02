Hessen zurrt angekündigte Lockerungen der Corona-Regeln fest

Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, spricht. Foto: Julia Cebella/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Julia Cebella/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessen lockert nach rund zwei Jahren Pandemie wie geplant schrittweise die meisten Corona-Regeln. Darauf einigte sich das Corona-Kabinett am Montag in Wiesbaden. Von Dienstag (22. Februar) an gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr für private Treffen für Geimpfte und Genesene im öffentlichen Raum, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte. Ab 4. März sind Lockerungen unter anderem in der Gastronomie, für Freizeiteinrichtungen sowie bei Großveranstaltungen vorgesehen. In der Schule entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz ab Montag den 7. März. Die neue hessische Corona-Verordnung gilt bis 19. März.

