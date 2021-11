Hessens Kommunen weiten ihre Corona-Impfangebote aus

Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen". Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel - Angesichts steigender Corona-Zahlen stocken hessische Städte und Kreise ihre Impfkapazitäten auf. Der Landrat des Kreises Kassel, Andreas Siebert (SPD), kündigte an, vom kommenden Montag an solle das Impfzentrum in Calden wieder jeden Tag geöffnet werden. Bislang gab es nur an drei Nachmittagen pro Woche Impfungen. Auch die Stadt Kassel will weitere stationäre Impfeinrichtungen installieren, wie Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) erklärte.

In Wiesbaden sollen - ebenfalls ab kommender Woche - zentral an der DKD Helios Klinik Erst-, Zweit- und Drittimpfungen erhältlich sein. Die Stadt reagiere mit der neuen Anlaufstelle auf die steigende Zahl von Anfragen, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch die Stadt Frankfurt ist derzeit nach eigenen Angaben dabei, die Impfkapazitäten auszuweiten.

