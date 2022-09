Hessens Ministerpräsident Rhein zieht 100-Tage-Bilanz

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein spricht bei einer Pressekonferenz. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden/Egelsbach - Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will an diesem Montag eine 100-Tage-Bilanz nach seinem Amtsantritt als hessischer Regierungschef präsentieren. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), will Rhein bei einer Bustour auch einen Ausblick auf die anstehenden Projekte der schwarz-grünen Landesregierung geben. In Egelsbach (Kreis Offenbach) wollen sich die beiden Spitzenpolitiker eine Waldbrand-Löschübung aus der Luft zeigen lassen. In Biebesheim (Landkreis Groß-Gerau) steht der Besuch eines Wasserwerks des Wasserverbandes Hessisches Ried auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:220911-99-718783/2