Montag,
20.07.2020 - 17:59
3 min
Hessens Verkehrsminister für Führerschein mit 16 Jahren
Beim begleiteten Fahren wird über eine Senkung des Mindestalters von 17 auf 16 Jahre diskutiert. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) begrüßt die Idee.
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
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