Hessenweite Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer des IS

WIESBADEN - Seit dem frühen Morgen läuft hessenweit eine Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer des selbst ernannten Islamischen Staates (IS). Nach Angaben des Landeskriminalamtes geht es um den Vorwurf der Finanzierung von Terrorismus. Und um die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Ein Sprecher betonte aber, dass es „keine konkrete Anschlagsgefahr gegeben hat.“ Wo welche Objekte durchsucht wurden, war bislang nicht zu erfahren. Details sollen in Kürze mitgeteilt werden.

Alle hessischen Polizeipräsidien mit Ausnahme von Frankfurt seien betroffen.

