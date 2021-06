Hessische Impfzentren sollen geschlossen werden

Der Eingangsbereich eines Impfzentrums. (Symbolfoto: Felix Kästle / dpa)

WIESBADEN - Spätestens Ende September sollen in den 28 Impfzentren in Hessen die letzten Spritzen mit Corona-Schutzimpfungen gesetzt werden: Dies teilt das Hessische Innenministerium mit. „Das Land Hessen hat nunmehr entschieden, dass ein Betrieb der Impfzentren über den 30. September hinaus nicht erfolgen wird.“ Und: „Das Ziel war und ist eine Regelversorgung durch die Ärzteschaft.“ Die Kreise und kreisfreien Städte sollen die großen Zentren bis spätestens dahin schließen und abbauen. Danach sollen nur noch die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte impfen. Dazu erklärte der Hessische Innenminister Peter Beuth: „Die Impfkampagne in Hessen und Deutschland fußt aktuell auf drei wichtigen Säulen. Neben den Impfzentren und Praxen haben nun auch bundesweit die Betriebsärzte die Möglichkeit, die schützenden Dosen zu verabreichen. Bereits im November 2020 hat die Landesregierung unterstrichen, dass es unser Ziel ist, die Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus in die Regelversorgung zu überführen, sobald es möglich ist. Dies wird Ende des dritten Quartals der Fall sein.

Ende September laufen Zuschüsse aus

Zu Beginn der Impfkampagne wurde die Maximalkapazität der hessischen Impfzentren auf mehr als 50.000 Impfungen täglich beschrieben. Aufgrund des Impfstoffmangels wurde dieser Wert bislang aber nie erreicht, der Höchstwert lag bei 34.000 Impfungen innerhalb eines Tages Anfang Mai. Wöchentlich rund 180.000 Impfdosen erhält das Land derzeit, allerdings verimpfen auch die niedergelassenen Mediziner in Hessen aktuell etwa 160.000 Impfdosen in der Woche. Das Bundesgesundheitsministerium lässt mittlerweile den größeren Anteil des Impfstoffs an niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte liefern. Und Ende September laufen auch die Zuschüsse des Bundes für den Betrieb der Zentren aus.

Über 1.1 Millionen Impfungen von Hausärten verimpft

Seit dem Beginn der Impfungen durch die Hausärzte Anfang April und der inzwischen erfolgten Einbeziehung von Fach- und Betriebsärzten steht die Impfkampagne auch parallel zu den Impfzentren auf einem breiteren Fundament. Mehr als 1.1 Millionen Impfungen wurden bis zum 6. Juni 2021 in der Regelstruktur verimpft. „Damit haben die etablierten Strukturen, die traditionell für Impfungen zuständig sind, gezeigt, wie leistungsfähig sie sind“, stellt Gesundheitsminister Kai Klose fest.



Zweitimpfungen werden im Impfzentren noch durchgeführt

Durch die 28 hessischen Impfzentren werden zeitnah fast zwei Millionen Personen mindestens einmal geimpft worden sein. Rund 486.000 Registrierte konnten aufgrund der nach wie vor nicht ausreichenden Menge an Impfstoff noch kein Terminangebot erhalten.

Ihnen werden in den Impfzentren voraussichtlich bis Ende Juni Terminangebote unterbreitet, heißt es vom Ministerium.

Sobald die letzten Termine für Menschen aus der letzten Priorisierung-Gruppe vergeben sind, werden Termine für alle Registrierten nach Zufallsprinzip zugeteilt.

Jeder, der seine Erstimpfung in einem Impfzentrum bekommen hat, soll auch die Möglichkeit haben, seine Zweitimpfung in einem der Zentren zu erhalten. Sollte die Nachfrage nach Impfterminen in den 28 hessischen Zentren bis zur Schließung sinken, so soll das Personal vor Ort im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten zu reduziert werden.