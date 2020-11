Hessische Linke verschiebt Parteitag auf Ende Mai 2021

Ein Delegierter des Landesparteitags der Partei Die Linke stimmt mit seiner Stimmkarten ab. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - Die Linke in Hessen verschiebt wegen der Corona-Pandemie ihren Parteitag auf Ende Mai kommenden Jahres. Ursprünglich sollte das Treffen an diesem Wochenende in Gießen stattfinden. Stattdessen werde es am Sonntag eine digitale Konferenz mit rund 200 Teilnehmern zur Corona-Pandemie und der im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahl geben, sagte Parteisprecher Michael Müller der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Frankfurt. Die Konferenz richte sich vor allem an die Kreisvorstände, sei aber für alle Parteimitglieder offen.

Bei dem Landesparteitag am letzten Mai-Wochenende im kommenden Jahre will Die Linke in Gießen einen neuen Landesvorstand wählen. Geplant ist dann nach Angaben des Sprechers auch eine Vertreterversammlung bei der es um die Kandidatenliste für die Bundestagswahl gehen soll.