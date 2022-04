Hessische Linkspartei setzt weiter auf Oppositionsdruck

Zu den Personen:

Jan Schalauske

Der 41-Jährige ist seit 2014 einer der beiden Landesvorsitzenden der hessischen Linken. Seit April 2017 sitzt der Diplom-Politikwissenschaftler im Landtag, seit Oktober ist er mit Elisabeth Kula Fraktionsvorsitzender. Der gebürtige Niedersachse lebt in Marburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Elisabeth Kula

Die 32-Jährige sitzt seit 2019 für die Linke im hessischen Landtag, seit 2014 gehört sie dem Landesvorstand an. Seit Oktober ist Kula mit Jan Schalauske Fraktionsvorsitzende. Die gebürtige Licherin hat in Marburg Politikwissenschaft mit Master-Abschluss studiert. Kula lebt mit ihrer Frau in Wiesbaden.