Hessische Wissenschaftsministerin mit Coronavirus infiziert

Die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. (Archivfoto: Andreas Kelm)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HESSEN - Die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Grünen-Politikerin habe sich in der vorletzten Woche angesteckt, berichtete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag. Da es in der vergangenen Woche eine Besprechung Dorns mit den Ministerkollegen Tarek Al-Wazir (Wirtschaft) und Kai Klose (Soziales) gegeben habe, befänden sich alle drei Grünen-Minister bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne und führten ihre Amtsgeschäfte von zu Hause aus. „Das zeigt, es kann jeden treffen“, meinte der Regierungschef nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Wiesbaden.