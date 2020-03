Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer tot - Suizid

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer ist am Samstag gestorben. (Archivfoto: dpa)

HOCHHEIM - Der hesssische Finanzminister Thomas Schäfer ist am Samstagvormittag tot auf der ICE-Bahnstrecke aufgefunden worden. Das teilten am Abend Polizei und Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit.

Am Vormittag sei der Rettungsleitstelle eine leblose Person im Bereich der Bahngleise der ICE-Bahnstrecke in der Gemarkung Hochheim gemeldet worden, heißt es in einer genmeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Vor Ort hätten Einsatzkräfte dann eine zunächst nicht identifizierbare Leiche gefunden. Erst im Laufe der weiteren Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Toten um den 54-jährigen Hessischen Finanzminister Dr. Thomas Schäfer handelt.

"Aufgrund der Gesamtumstände, der umfangreichen Tatortarbeit, der Befragung zahlreicher Zeugen und der Auffindesituation vor Ort sowie technischer und kriminalwissenschaftlicher Auswertungen und Untersuchungen" gehe man von einem Suizid aus, heißt es in der Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Polizeipräsidium Westhessen haben in der Mitteilung angekündigt, aus Rücksicht auf Angehörige und die Gesamtsituation keine keine weiteren Angaben zu dem Fall zu machen.