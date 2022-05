Hessischer Landtag wählt neuen Ministerpräsidenten

Boris Rhein (CDU), Präsident des Hessischen Landtags. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Der hessische Landtag wählt an diesem Dienstag (ab 13.00 Uhr) in Wiesbaden einen neuen Ministerpräsidenten. Der noch amtierende Landtagspräsident Boris Rhein soll Nachfolger des langjährigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (beide CDU) werden. Da die Regierungskoalition von Christdemokraten und Grünen in Hessen eine parlamentarische Mehrheit von lediglich einem Mandat hat, wird die Wahl mit großer Spannung erwartet.

Bouffier ist der dienstälteste Regierungschef Deutschlands mit einer Amtszeit von fast zwölf Jahren. Am Vorabend der Ministerpräsidentenwahl stand ein großer Festakt mit musikalischen Ehren von der Bundeswehr und mit mehr als 600 Gästen zur Verabschiedung des 70-Jährigen im Schloss Biebrich an.

