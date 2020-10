Hessischer Verfassungsschutzbericht 2019 wird vorgestellt

Peter Beuth (CDU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer präsentieren heute in Wiesbaden den Verfassungsschutzbericht 2019. Bei der Vorstellung des vorangegangenen Berichtes hatten beide vor einer steigenden Gefährdung durch gewaltbereite Extremisten gewarnt. Vor allem in der rechten Szene gebe es eine hohe Gewaltorientierung und Waffenaffinität, hatte Beuth erklärt. 2018 wurden 1475 Männer und Frauen in Hessen der rechtsextremistischen Szene zugerechnet. Die Zahl der Islamisten lag bei 4170, davon wurden 1650 Personen als gewaltaffine Salafisten eingestuft.