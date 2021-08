Hessisches Corona-Kabinett tagt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Das hessische Corona-Kabinett will am Dienstag darüber beraten, wie der Kampf gegen die Pandemie weiter geführt werden soll. Über die Beschlüsse informiert im Anschluss (13.30 Uhr) der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne). Bei einem Bund-Länder-Treffen vergangene Woche hatten die Regierungschefs unter anderem beschlossen, dass sich Nicht-Geimpfte auf mehr Testpflichten im Alltag einstellen müssen. Diese Schnelltests sollen ab 11. Oktober in der Regel auch selbst bezahlt werden müssen.

Bund und Länder hatten sich auch darauf geeinigt, die Corona-Wirtschaftshilfen bis zum Jahresende zu verlängern. Keine Verständigung hatte es dagegen bei der Frage gegeben, welche neuen Parameter neben der Sieben-Tage-Inzidenz künftig als Grundlage für neue Einschränkungen oder Lockerungen in der Pandemie dienen könnten.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-863358/2