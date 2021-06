Hessisches LKA unter neuer Leitung

Andreas Röhrig ist seit 1977 bei der hessischen Polizei. Nun übernimmt er die kommissarische Leitung des Hessischen Landeskriminalamtes. (Foto: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

WIESBADEN - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat dem Landespolizeivizepräsidenten Andreas Röhrig die kommissarische Leitung des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA) übertragen. Der langjährige Kriminalbeamte führt ab sofort gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Felix Paschek die zentrale Behörde der kriminalistischen Arbeit in Hessen. Bis 31. März hatte Sabine Thurau das Landeskriminalamt geführt.

„Mit Andreas Röhrig übernimmt einer unserer erfahrensten Kriminalisten die Leitung des Landeskriminalamtes. Er ist Ermittler mit Leib und Seele, hat selbst herausragende Kriminalfälle geleitet und weiß daher genau, unter welchem Druck Ermittlerinnen und Ermittler bei der Aufklärung schwerster Verbrechen stehen. Die Kolleginnen und Kollegen im Landeskriminalamt können sich auf seine Expertise und Erfahrung ebenso freuen wie auf seinen kollegialen Führungsstil. Das Landespolizeipräsidium verliert dadurch zwar einen hochgeschätzten Vize, das LKA erhält dafür aber einen Vollblut-Kriminalisten als Behördenleiter“, sagte Beuth.

Seit 1977 bei der hessischen Polizei

Der 1960 geborene Andreas Röhrig ist 1977 in die hessische Polizei eingetreten. Nach der Grundausbildung hat er in den 1980er- und 1990er-Jahren zahlreiche Funktionen als Kriminalbeamter im Polizeipräsidium in Offenbach durchlaufen. Nachdem er die Ausbildung zum höheren Dienst 1997 erfolgreich abgeschlossen hatte, war er vier Jahre Führungsbeamter im Lagezentrum der Hessischen Landesregierung und im Anschluss Referent im Landespolizeipräsidium für Besondere Angelegenheiten der Kriminalitätskontrolle. Ab 2005 war der heute 60-Jährige in unterschiedlichen leitendenden Funktionen als Kriminalbeamter im Polizeipräsidium Frankfurt eingesetzt. Dort war er zunächst Leiter der Kriminalinspektion K10 Schwere Gewaltkriminalität, dann Ständiger Vertreter des Leiters der Kriminaldirektion und Leiter der Führungsgruppe.

Von 2009 bis 2015 hatte er die Funktion des Leiters der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt inne. In dieser Zeit war er unter anderem an den Ermittlungen zu spektakulären Kriminalfällen beteiligt, wie etwa der Aufklärung des Anschlags auf amerikanische Soldaten am Frankfurter Flughafen 2011 oder der Entführung der Ehefrau eines Bankangestellten im Jahr 2009. Seit September 2020 hatte er das Amt des Landespolizeivizepräsidenten inne.