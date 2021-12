Heute live: Bouffier über neue Corona-Beschränkungen

Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Bei der Einführung der neuen Corona-Beschränkungen für den Handel und für Großveranstaltungen blickt Hessen auf die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an diesem Donnerstag.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird heute (Donnerstag) um 13.30 Uhr ein Statement abgeben.

Die Pressekonferenz in der Hessischen Staatskanzlei können Sie am Donnerstag, 2. Dezember, zirka 13.30 Uhr, hier live mitverfolgen. Der Stream wird in Zusammenarbeit mit dem HR angeboten.

