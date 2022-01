Heute live: Bouffier zu Corona-Regeln in Hessen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier informiert über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - An diesem Freitag treffen sich Bund und Länder zu einem weiteren Corona-Gipfel. Dabei soll es auch um mögliche neue Maßnahmen mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenderen Omikron-Variante gehen. Im Nachgang informiert Ministerpräsident Volker Bouffier über Hessens weiteres Vorgehen in der Pandemie. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervorgeht, wird der 70-Jährige im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz in einem Statement Stellung zu den Beschlüssen nehmen.

Vor dem Gipfel lagen bereits erste konkrete Konzepte auf dem Tisch. Im Blick stehen Quarantäne-Verkürzungen - vor allem für Beschäftigte in der "kritischen Infrastruktur", um etwa Kliniken, Pflegeheime, Wasser- und Energieversorgung auch im Fall stark zunehmender Infektionen am Laufen zu halten. Die Gesundheitsminister der Länder hatten am Mittwoch angesichts der Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron Änderungen der Quarantäneregeln vorgeschlagen. Geimpfte Beschäftigte der kritischen Infrastruktur - etwa in Kliniken und Pflegeheimen - sollen demnach eine Isolation wegen einer Infektion "zum Zwecke der Arbeitsaufnahme" bereits nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden können. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte nach einem Treffen mit Amtskollegen am Mittwoch bekräftigt, dass die Schulen nach den Weihnachtsferien trotz steigender Zahlen von Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante im Präsenzunterricht starten sollen.