Heute live: Bouffier zu künftigen Corona-Regeln in Hessen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier informiert über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Das hessische Corona-Kabinett entscheidet am heutigen Montag darüber, welche Schutzmaßnahmen künftig für die Bevölkerung noch gelten werden. Im Anschluss an die Sitzung (17.15 Uhr) werden Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden über die Ergebnisse berichten. Die hessische Corona-Verordnung gilt bist zum 2. April. Nach dem geänderten Bundesinfektionsschutzgesetz sind künftig nur noch sogenannte Corona-Basisschutzmaßnahmen möglich.

In Kooperation mit dem HR übertragen wir die Pressekonferenz hier im Live-Stream:

