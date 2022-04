Heute live: Bouffier zu neuen Corona-Regeln in Hessen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Die aktuelle Corona-Verordnung in Hessen läuft zum Ende der Woche aus. Das Corona-Kabinett berät deswegen am heutigen Donnerstag über neue Corona-Regeln. Über die Ergebnisse der Beratungen informiert der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier in einer Pressekonferenz.

In Kooperation mit dem HR zeigen wir die Pressekonferenz von Volker Bouffier hier live, ab etwa 14 Uhr:

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch HIER auf YouTube.