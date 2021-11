Heute live: Hessens Ministerpräsident zu neuen Maßnahmen

HESSEN - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist stark angestiegen und hat erstmals in der Corona-Pandemie den Wert von 60.000 überschritten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages den Höchstwert von 65.371 Corona-Neuinfektionen. Vor exakt einer Woche waren erstmals mehr 50.000 Neuinfektionen pro Tag gezählt worden.

Wegen derin Deutschland beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs am Donnerstag per Videokonferenz über weitere Maßnahmen. Im Anschluss an die Konferenz wird der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gegen 17.30 Uhr mit einem Statement an die Öffentlichkeit gehen. Der entsprechende Live-Stream wird vom HR zur Verfügung gestellt und auch bei uns zu sehen sein.