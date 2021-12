Heute live: Verschärft Hessen wieder seine Corona-Regeln?

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier informiert gemeinsam mit Gesundheitsminister Kai Klose am Dienstag um 15 Uhr über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Ministerpräsident Volker Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose informieren am Dienstag über Hessens weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die Corona-Schutzverordnung ist nach Beschluss des hessischen Corona-Kabinetts weiter angepasst worden. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervorgeht, wird Bouffier dies am Nachmittag in der Landtagssitzung verkünden.