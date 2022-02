Heute live: Wer folgt Volker Bouffier im Amt?

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier wird sein Amt abgeben. (Foto: dpa)

HESSEN - Wie geht es weiter mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier? Das wird der 70-jährige Landesvater am heutigen Freitagmorgen verkünden. Beim traditionellen „Künzeller Treffen“ der hessischen CDU – in diesem Jahr aufgrund der Pandemie in Fulda – wird der dienstälteste Ministerpräsident erklären, wie die Nachfolge an der Spitze von Landesregierung und -partei vor der Landtagswahl im Herbst 2023 aussehen soll. Ein Schritt, auf den seine Partei schon lange drängt, dennoch hat die hessische CDU einen offenen Machtkampf erfolgreich vermieden. Als wahrscheinlicher Kandidat wird der 50-jährige Landtagspräsident Boris Rhein gehandelt.

Denn nicht nur die Christdemokraten müssen sich einigen – auch die Grünen als Koalitionspartner in Hessen müssen den Weg bei einer geheimen Ministerpräsidentenwahl mitgehen. Hier wäre der parteiübergreifend anerkannte Rhein eine sichere Bank. Wie die Entscheidung des Ministerpräsidenten und der hessischen CDU ausgefallen ist, erfahren Sie hier ab 11 Uhr:

