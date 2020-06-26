Freitag,
26.06.2020 - 00:00
2 min
Hilfe auf Kosten der Ökologie
Wegen der Trockenheit sollen Landwirte Brachen nutzen können, die als Vorrangflächen gelten.
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
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