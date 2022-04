Hilfe für ukrainische Flüchtlinge: „Gemeinsames Verständnis“

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister von Hessen, sitzt in einem Klassenraum. (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden/Berlin - Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sieht in der Bildung in Deutschland eine große Einigkeit aller Verantwortlichen bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. „Wir haben heute gesehen, dass wir ein gemeinsames Verständnis für schnelle, unbürokratische Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben und deshalb auch im Bildungsbereich alle an einem Strang ziehen“, erklärte er nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern, Kommunen und Verbänden am Montag in Berlin.

Die Gemeinsamkeiten gälten sowohl für die Beschulung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen, als auch für den Hochschulzugang und die Anerkennung von Abschlüssen. „In Hessen sind wir dafür bereits auf einem guten Weg“, teilte Lorz mit.

